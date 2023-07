Taranto: ferito in incidente, 40enne muore dopo 8 giorni di agonia

Dopo oltre una settimana di agonia, un uomo di 40 anni è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale verificatosi a Talsano (Taranto) nel tardo pomeriggio di domenica 16 luglio, in via Mediterraneo. Il 40enne era stato trasportato, dai sanitari del 118, in condizioni disperate all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’automobile. Il 49enne, che viaggiava sullo scooter con un coetaneo rimasto ferito in maniera non grave, dopo l’impatto fu sbalzato per diversi metri.

