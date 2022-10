TARANTO – Durante un normale controllo, un giovane avrebbe improvvisamente aggredito un Carabiniere, spintonandolo e facendolo cadere a terra, per oi fuggire a piedi. È accaduto a Taranto, l’inaspettata reazione ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il militare presso il Pronto Soccorso dell’ospedale SS Annunziata dove gli sono state diagnosticate fratture a un polso e una gamba.

Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia del capoluogo ionico, sono riusciti a rintracciare il presunto autore dell’aggressione, sottoposto a perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di marijuana, suddivisa in varie bustine, 250 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte allo spaccio al dettaglio, 1000 euro in banconote di vario taglio, nonché materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Lo stupefacente sequestrato sarà analizzato presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto mentre le banconote saranno depositate su un conto corrente infruttifero.

Nella foto qui sotto la droga sequestrata



L’uomo è stato arrestato e tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione della Competente Autorità Giudiziaria.