Simone Simeri è un nuovo calciatore del Taranto. In uscita dalla Carrarese, arriva in prestito dal Bari. È già in città per sposare la proposta del club del presidente Massimo Giove e ha sostenuto il primo allenamento agli ordini di Capuano. Per lui pronto un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo. Intanto, continua anche il pressing di Ezio Capuano su Andrea Schenetti del Foggia.

