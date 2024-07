Taranto, Fabio Barone è il più veloce al mondo su una nave

Fabio Barone, noto pilota romano, ha stabilito un nuovo record mondiale di velocità su una nave. Al volante di una Ferrari SF90 Stradale, con il supporto della Marina Militare, ha raggiunto i 152 km/h sul ponte dell’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi, ex nave ammiraglia della Marina, a Taranto.

Questo incredibile traguardo segna il sesto Guinness World Record per Barone, che ha superato il precedente limite di 145 km/h stabilito da Shea Holbrook nel 2019 a bordo della USS Hornet con una Porsche Taycan. La Holbrook aveva percorso 128,62 metri in 10,7 secondi, fermandosi a 30 metri dalla fine del ponte.

Barone, presidente del club “Passione Rossa” da 25 anni, ha affrontato questa sfida con una Ferrari SF90 Stradale da 1.000 CV, sfruttando al massimo i 174 metri del ponte del Garibaldi.

La preparazione e l’esecuzione di questa impresa sono state impeccabili grazie al team di Barone e alla collaborazione di Modesto Menabue, ex motorista della Ferrari con un’esperienza di 40 anni in Formula 1. Prima del tentativo di record, Barone ha lavorato con l’associazione “Abilmente Insieme Onlus” di Galatina, coinvolgendo una squadra speciale in un’iniziativa di inclusione sociale intitolata “Meccanici per un giorno”.

Il nuovo record di Fabio Barone è stato ufficialmente certificato dalla Federazione Italiana Cronometristi (A.S.D. Cronometristi Roma), segnando un nuovo capitolo nella storia dei record di velocità mondiali.

