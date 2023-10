Taranto: Fabbro, ‘Ogni partita è come una finale per noi’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Il suo acquisto ha rappresentato il fiore all’occhiello di un mercato in grande stile targato Capuano. Nella prima parte della sua stagione tra le file degli ionici, Michael Fabbro ha già potuto esultare con la nuova maglia, prima di un fastidioso infortunio che lo ha costretto allo stop.

Ora, però, il calvario sembra quasi superato: “Sono in ripresa”, ha ammesso l’attaccante ai microfoni di Antenna Sud: “Ho avuto un problema al flessore dovuto probabilmente alla mia condizione non proprio al top. Fortunatamente, però, non si è trattato di nulla di grave e questa settimana avrò la visita di controllo prima di tornare in campo. Se tutto dovesse andare bene, potrei tornare in panchina anche per la sfida contro la Juve Stabia. Dispiace non poter essere con il gruppo e dare una mano alla squadra ma sono contentissimo per tutto il gruppo. Meritiamo questi risultati ma pensiamo gara dopo gara, per noi ogni partita è una finale e dobbiamo restare uniti e lottare su ogni pallone”.

Nel corso dell’intervista, andata in onda durante la trasmissione Rossoblù, ex Virtus Verona ha commentato il positivo avvio di stagione della squadra di Capuano: “Le due vittorie consecutive aiutano in ottica classifica e danno tanta autostima. Mentalmente sei più libero e vogliamo proseguire questa striscia positiva. Il campionato è ancora lungo ma ora siamo in una fase della stagione importante, in casa riusciamo a dare il meglio e dobbiamo sfruttare le prossime partite casalinghe”.

Fabbro compone un reparto offensivo di notevole qualità, con il giusto mix di esperienza e gioventù: “In attacco siamo tanti e tutti molto forti. Lotteremo con sana rivalità per far gioire la squadra e i tifosi. Il gioco di mister Capuano aiuta, stiamo prendendo confidenza con il modulo e abbiamo le carte in regola per fare bene”.

Chiosa finale sul pubblico rossoblù: “Raramente ho visto una curva affiatata come questa. Il pubblico è davvero il dodicesimo uomo in campo, qui si vive di calcio e ho scelto questa piazza proprio per sentire nuovamente il calore dei tifosi. Sono un calciatore istintivo e avere un pubblico che ti incita è il massimo. Spero di esultare presto con i nostri tifosi e di aiutare la squadra”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp