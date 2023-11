Taranto: estorce denaro a una donna, arrestato 29enne tarantino

La Polizia di Taranto ha arrestato un tarantino di 29 anni per estorsione continuata e rapina. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato mirate indagini dopo la denuncia di una commerciante cinese, che asseriva di essere vittima di un uomo che da più di un anno continuava a vessarla e a minacciarla con il preciso scopo di estorcerle denaro.

La donna ha raccontato ai poliziotti di aver conosciuto il giovane perché di tanto in tanto commetteva piccoli furti nel suo negozio, ma per evitare conseguenze non aveva opposto resistenza né sporto denuncia. Un successivo incontro con il 29enne, avvenuto casualmente per strada nei pressi della sua abitazione, avrebbe però peggiorato in maniera decisiva la sua situazione.

Da quel giorno la donna sarebbe stata vessata dal giovane che, con assidua frequenza, si presentava al suo appartamento per chiederle somme di denaro. Inizialmente, la vittima ha assecondato queste richieste, ma quando le pretese sono diventate sempre più pressanti ha deciso di interrompere ogni rapporto, scatenando così l’ira del giovane che l’avrebbe minacciata più volte anche con un coltello pur di ottenere il denaro.

L’epilogo lo scorso 20 ottobre quando il 29enne è riuscito a entrare in casa della donna arrampicandosi su una grondaia e, trovando in casa una sua ospite, l’avrebbe prima minacciata con un coltellino chiedendole del denaro e appropriandosi di un zaino, con all’interno alcuni telefoni cellulare, per poi dileguarsi. Dopo alcuni minuti, l’uomo sarebbe ritornato per chiedere esplicitamente denaro per la restituzione di quanto rubato.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato le indagini raccogliendo una serie di indizi utili per identificare e arrestare il 29enne, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti reati contro il patrimonio.

