Taranto, esplosione in un bar in via Campania

TARANTO – Paura per un’esplosione avvenuta in un bar in Via Campania, nel rione Montegranaro di Taranto. La deflagrazione è avvenuta all’interno dell’esercizio commerciale, ha divelto la porta d’ingresso del bar, fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone presenti. Da accertare con esattezza quanto avvenuto, pare che sia esploso il compressore di un frigorifero, ma è ancora tutto da accertare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Taranto e una pattuglia dei Carabinieri ed un’ambulanza del 118. L’episodio è accaduto intorno alle 13.30 di sabato 19 agosto creando apprensione tra i cittadini residenti.

