TARANTO – Firmato un accordo tra Falck Rinnovabili – BlueFloat Energy e Yilport Taranto per l’utilizzo esclusivo di un’area all’interno del Terminal San Cataldo del Porto di Taranto

Si tratta del potenziale utilizzo di un’area dello scalo ionico per lo sbarco, lo stoccaggio, la costruzione e l’assemblaggio delle piattaforme galleggianti e delle turbine eoliche in banchina.

L’obiettivo, portare avanti le attività legate alle fasi di costruzione dei progetti di eolico marino galleggiante che le due società energetiche stanno sviluppando.

Le aziende hanno costituito un gruppo di lavoro che svilupperà in dettaglio i contenuti dell’accordo definitivo per la concreta utilizzazione e valorizzazione dell’area che consentirà a Falck Renewables e BlueFloat Energy di programmare tutte le attività e a Yilport Taranto S.C.C.T di valorizzare l’operatività completa del Terminal.