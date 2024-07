Taranto, due violenti incidenti stradali: 3 feriti (foto)

Taranto – Nella pomeriggio di lunedì 22 luglio, due incidenti stradali si sono verificati a pochi minuti e a breve distanza l’uno dall’altro in via Mediterraneo. Nonostante la violenza degli impatti, fortunatamente si registrano solo feriti in condizioni non gravi.

Nel primo incidente, un’auto e una moto si sono scontrati frontalmente. Poco dopo, è avvenuto un secondo scontro che ha coinvolto due vetture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto per effettuare i rilievi. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti in entrambe le carreggiate, anche per il rientro in città dalle spiagge.

