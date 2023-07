Taranto: Due donne scippano collanina a un anziano

Concitazione e paura nel tardo pomeriggio di venerdì 28 luglio a Taranto. Due donne, rumene, hanno fermato con una scusa un anziano in via Japigia per poi scipparlo della collanina d’oro. Quando l’uomo ha gridato aiuto, le due donne si sono date alla fuga: una è salita su un suv guidato da un uomo, probabilmente complice, l’altra ha cercato dapprima di nascondersi in un garage per poi fuggire e salire sulla stessa auto. Sul posto si è portata una volante della Polizia, che sta cercando di risalire agli rapinatori attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona.

