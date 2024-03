Taranto, droga e 30mila euro in casa: 50enne in carcere

La Polizia ha arrestato un pregiudicato tarantino di 50 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. ​I Falchi della Squadra Mobile, impegnati nei continui servizi antidroga, negli ultimi giorni hanno notato in uno stabile di via Lago di Monticchio un continuo via–vai di giovani, in gran parte conosciuti come abituali assuntori di sostanze stupefacenti.

​I sospetti si sono concentrati su un pregiudicato tarantino con numerosi e specifici precedenti in materia di stupefacenti, attualmente agli arresti domiciliari e residente al quarto piano di quel condominio.

​I Falchi, eludendo le telecamere di videosorveglianza presenti all’entrata dello stabile, sono riusciti a raggiungere il quarto piano in attesa che la porta dell’appartamento si aprisse.

​L’attesa è durata una decina di minuti: appena la moglie del sospettato è uscita aprendo anche la grossa cancellata messa a protezione dell’ingresso di casa, i Falchi sono piombati all’interno sorprendendo il presunto spacciatore.

​La perquisizione personale ha permesso di recuperare quasi 400 euro in banconote di vario taglio, mentre all’interno di un comodino della camera da letto 17 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, 3 stecche di hashish per circa cinque grammi e la somma di 30mila euro in banconote di vario taglio divisi in due pacchetti di cellophane.

​Al termine dell’operazione, l’uomo è stato portato in carcere.

