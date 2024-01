Taranto, droga camuffata da merendine: arrestato 26enne

Prosegue incessante l’impegno dei Carabinieri nella lotta al narcotraffico nella provincia di Taranto. La Sezione Operativa della Compagnia ha recentemente concluso un’importante operazione, scoprendo una centrale dello spaccio nell’abitazione di un ventiseienne nel quartiere Paolo IV. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato hashish, parte conservata ad alta temperatura con un riscaldatore elettrico. In altri luoghi dell’appartamento sono stati rinvenuti numerosi panetti di hashish nascosti in confezioni di merendine sigillate per ostacolare eventuali controlli, insieme a un discreto quantitativo di marijuana. Il ventiseienne è stato arrestato ed è in attesa di sentenza definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: ora si trova nel carcere di Taranto.

