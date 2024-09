Taranto, Del Favero: ‘Dobbiamo ripartire dalle certezze’

Dopo aver conquistato il primo punto con il Latina, il Taranto ha compiuto un brusco passo indietro soccombendo al cospetto del Messina. Il punteggio pesante, 4-1 in favore dei peloritani, ha sottolineato la necessità di un rapido cambio di atteggiamento, auspicato anche dal portiere Mattia Del Favero ai microfoni di Antenna Sud: “Dobbiamo ripartire dalle certezze trovate nelle prime due partite e nel primo tempo di Messina. Nella ripresa, invece, siamo calati ma le difficoltà fanno parte di qualsiasi stagione. Dobbiamo affrontare gli errori commessi e andare avanti”.

Il popolo rossoblu attende una reazione già nel prossimo match, in programma venerdì tra le mura amiche contro il Trapani: “Venerdì avremo una grande occasione per rialzarci. In questo girone ci sono solo match difficili, ogni squadra può metterti in difficoltà e conosciamo tutti i nomi a disposizione del Trapani. Sarà una gara complicata ma abbiamo voglia di riscattare la prestazione di Messina”.

Il match contro i siciliani sarà l’ultimo a porte chiuse per il Taranto. Fin qui, infatti, gli ionici non hanno potuto contare sull’apporto del pubblico: “Il supporto dei nostri tifosi è un fattore molto importante, abbiamo la fortuna di avere una tifoseria bellissima ed è un peccato non averla al nostro fianco. La loro assenza è uno svantaggio per noi ma dobbiamo isolarci e portare avanti quanto provato in settimana”.

