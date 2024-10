Taranto, Del Favero: ‘Col Foggia non è la partita della vita’

Il Taranto è reduce da un pareggio agrodolce contro il Sorrento. Dopo essere passata in vantaggio, la compagine ionica ha dovuto rimontare nella ripresa per strappare un punto tra i dubbi e le perplessità per l’arbitraggio: “Paradossalmente, martedì avevo visto qualcosa in più sotto il punto di vista del gioco”, ha rivelato Mattia Del Favero, estremo difensore tarantino, nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Teleregione.

“Con la Casertana abbiamo giocato diversamente, ci è mancata un po’ di fiducia – aggiunge -. Il pareggio può essere un piccolo passo in avanti ma sono ottimista, siamo sulla strada giusta. Abbiamo bisogno ancora di tempo ma cercheremo di accelerare la crescita collettiva e individuale”.

In merito al metro di giudizio adottato dall’arbitro, Stefano Milone di Taurianova, l’ex Juventus ha ammesso: “A mio avviso manca un rigore netto per noi. Sul primo gol del Sorrento, inoltre, credo ci sia un fallo su Contessa”.

In sette giornate di campionato, i rossoblù hanno ottenuto soltanto tre punti. Un rullino di marcia che relega la squadra di Gautieri in fondo alla classifica. Una posizione che, ovviamente, non può far dormire sonni tranquilli a Mattia Del Favero: “Non possiamo essere contenti per la classifica. Non vogliamo essere in quella zona, vogliamo uscirne subito e venerdì prossimo avremo un’occasione per scavalcare il Foggia, almeno momentaneamente. Questo sarà uno stimolo in più per noi per affrontare il match”.

Già, il Foggia. Saranno proprio i rossoneri, guidati dal fresco ex Ezio Capuano, i prossimi avversari del Taranto. Una sfida intrisa di storia e passione: “Mi dispiace non ci possano essere i nostri tifosi, ci avrebbe fatto piacere. Venerdì sarà un derby, una gara molto sentita in cui dovremo metterci tanto cuore, giocando di gruppo per sopperire ad alcune mancanze. Non penso sia uno scontro salvezza, né la partita della vita. Tuttavia, non possiamo permetterci di sottovalutare il Foggia. Giocheremo con spirito di sacrificio e voglia di ottenere i tre punti”.

Nonostante un clima mesto per il calcio giocato, i sostenitori rossoblù possono sorridere leggendo la proroga concessa dal Comune per l’utilizzo dello Stadio Iacovone: “Siamo contenti, avere una casa in cui potersi allenare ti fornisce stabilità”, ha concluso Del Favero rivolgendo un appello al pubblico: “Mi auguro che i tifosi restino al nostro fianco, lo Iacovone gremito può essere un fortino e mi auguro possa esserlo anche in futuro”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author