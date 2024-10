Eccellenza, colpo di mercato per il Canosa: preso Mangialardi

Dopo Giacomo Zappacosta e Stefano Tarolli, è Rocco Mangialardi l’ultimo rinforzo del Canosa. Centrocampista classe 2002, ex Bisceglie, ha cominciato nei settori giovanili di Cosenza e Francavilla, per poi affermarsi al Martina Franca, dove ha giocato per tre stagioni. Proprio con il Martina, sotto la guida dell’allenatore Massimo Pizzulli, ha contribuito alla promozione in Serie D nella stagione 2021/2022, grazie alla vittoria nella finale play-off con l’Akragas.

Nella stagione successiva, nonostante la difficoltà dell’adattamento alla nuova categoria, Mangialardi ha collezionato 23 presenze, segnato 4 gol e fornito 2 assist. Questi numeri lo hanno reso uno dei protagonisti, attirando le attenzioni del Bisceglie Calcio, con cui ha disputato l’annata 2023/2024, segnando otto reti. Il suo contributo è stato fondamentale per portare il Bisceglie a un passo dalla promozione, sfumata solo nella finale play-off contro il Costa d’Amalfi.

Curiosamente, Mangialardi si era già messo in luce contro il Canosa, realizzando una tripletta nella vittoria per 3-1 dello scorso campionato di Eccellenza. Ora, indosserà proprio la maglia della squadra che aveva sconfitto, pronto a essere decisivo anche in questa nuova avventura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author