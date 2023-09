Taranto, da sistemare gli ultimi esuberi

TARANTO – Ultime ore di fuoco in casa Taranto: non sono previsti ulteriori innesti, anche se nulla è ancora da escludere soprattutto alla luce del fatto che, qualora dovessero materializzarsi alcune cessioni, Capuano non esiterebbe a cercare un colpo a effetto che fungerebbe da ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che ha soddisfatto la piazza. Gli oltre cinquemila tagliandi già staccati in vista del derby contro il Foggia ne sono la prova.

Il tecnico ionico, ai microfoni di Blunote, ha confermato che è stato raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto di Semprini che era legato ai rossoblù fino al 2025. A questo punto, rimangono da sistemare le situazioni di Guida e Infantino: sul primo ha messo gli occhi la Cavese, il secondo è appetito da Altamura e Molfetta. Si punta a rescindere con entrambi entro le prossime ore. Da capire anche il futuro di La Monica che, in caso di permanenza, rimarrebbe in lista seppur dietro nelle gerarchie offensive di Capuano.

