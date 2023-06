Taranto: Crolla grosso albero, tragedia sfiorata (foto)

Momenti di grande paura, nella mattinata di mercoledì 27 giugno poco prima delle 9, in piazza Maria Ausiliatrice a Taranto, dove un albero di pino è caduto in strada, finendo sulle auto parcheggiate lungo il perimetro.

Come mostrano le immagini di Francesco Manfuso le radici del grande arbusto che erano ormai sopraelevate, completamente divelte dal terreno, probabilmente anche a causa della terra arida, avrebbero portato progressivamente ad una inclinazione fino al totale cedimento.

Fortunatamente, in quel momento, non vi erano persone all’interno della piazzetta, comunemente conosciuta come piazza Messapia, e in posizione centrale rispetto ad attività commerciali varie.

È stato tanto lo spavento destato innanzitutto dal rumore, ancor prima di comprendere cosa fosse realmente accaduto.

Sono stati, infatti, i cittadini riversatisi in piazza, a chiamare immediatamente i soccorsi del 118 preoccupati per la eventuale presenza di persone sia sotto il grande pino che all’interno delle auto raggiunte dall’albero, ormai completamente orizzontale rispetto al suolo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente non si registrano feriti.

Ecco il fotoracconto di Francesco Manfuso:

