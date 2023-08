Taranto: Controlli di Ferragosto, un arresto e due denunce

Nei giorni di Ferragosto, i Carabinieri di Manduria, coordinati dal Comando Provinciale di Taranto, sono stati impegnati in servizi di prevenzione nelle varie località turistiche della costa, molto affollate in questo periodo.

Nel pomeriggio di lunedì 14 agosto, i militari hanno arrestato un 19enne di Pulsano per detenzione di droga e spaccio dopo essere stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Nella stessa giornata, un 46enne residente a Bologna, fermato alla guida in stato di alterazione fisica per l’assunzione smoderata di sostanze alcoliche, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente di guida.

Un 35enne di Torricella, trovato in possesso di una dose di hashish, che è stato segnalato all’Ufficio Tossicodipendenti della Prefettura di Taranto.

Tutta la droga è stata sequestrata e affidata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per i successivi accertamenti.

Durante l’attività, sono stati effettuati controlli in alcuni locali pubblici molto frequentati della zona, identificando complessivamente 50 persone.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp