Taranto, contributo di 1 milione per il Tecnopolo

Nel 2024 arriverà un contributo di 1 milione per il Tecnopolo di Taranto. Lo prevede un emendamento dei relatori alla manovra depositato in commissione Bilancio al Senato. Il contributo mira a garantire l’operatività della Fondazione ‘Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile’.

Approvate anche alcune micronorme tra cui un contributo di 600mila euro in tre anni per il nuovo museo archeologico di Poggioreale (Trapani) e altri 600mila in 3 anni per “interventi strutturali presso il centro scolastico unificato” del comune di Montereale Valcellina (Pordenone).

Infine, “in coerenza con le finalità del Pnrr”, è previsto un contributo di complessivi 300mila euro in tre anni (100 l’anno dal 2024 al 2026) alla Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana per l’implementazione delle azioni per semplificare le procedure amministrative della Pa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp