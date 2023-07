Taranto: Commercio, stretta Polizia Locale contro abusivi

Nell’ambito delle consuete attività di controllo condotte su tutto il territorio comunale, la Polizia Locale di Taranto sta dedicando particolare attenzione alle violazioni in materia di commercio su suolo pubblico.

In particolare, nei giorni scorsi le pattuglie sono intervenute nel quartiere Borgo, in due distinte zone. Il primo intervento h riguardato l’area nei dintorni della caserma Mezzacapo, lungo via Principe Amedeo, dove sono stati sanzionati alcuni venditori abusivi di merce usata, poi sequestrata.

Analogo intervento è stato effettuato a carico di un ambulante posizionatosi sul lungomare Vittorio Emanuele III, particolarmente frequentato nelle ore serali: anche in questo caso gli agenti hanno proceduto alla sanzione e al sequestro della merce.

«Questo tipo di fenomeno ha la nostra massima attenzione – ha spiegato in una nota l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci –. Su indicazione del sindaco Rinaldo Melucci abbiamo intensificato i controlli, applicando anche la minima tolleranza nei confronti di chi è evidentemente refrattario al rispetto delle regole, in particolare quelle legate al commercio e alla corretta concorrenza. Saremo sempre più presenti, a tutela dei commercianti onesti e dei cittadini».

