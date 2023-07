Melucci: ‘Governo decida in fretta sui Giochi del Mediterraneo’

Il Comune di Taranto ha trasmesso un riscontro formale all’ultima missiva del commissario straordinario per le infrastrutture dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Lo si legge in una nota inviata dall’amministrazione Melucci.

Ora i rappresentanti e gli uffici tecnici dell’ente civico ionico e degli altri comuni coinvolti nell’originario masterplan, della Regione Puglia, del Coni e del comitato organizzatore individuato dal contratto internazionale con il Cijm, attendono tutti una formale convocazione del Governo, che faccia chiarezza sui ruoli e le risorse, ma soprattutto sulle reali intenzioni di condurre in porto la importante manifestazione sportiva, prosegue la nota.

“Senza risorse non si può avanzare nei gradi di progettazione, lo dispone la legge – commenta Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto e presidente della provincia tarantina -. comprendiamo la tensione e la difficoltà del momento, ma non si dovrebbero ingenerare certi equivoci nell’opinione pubblica. Dopotutto, proprio per rispetto all’insediamento del commissario e nell’incertezza del suo decreto di nomina, come pure in attesa del nuovo Codice degli appalti, come per altro concordato personalmente con lui, avevamo sospeso ulteriori iniziative e procedure. Evidentemente paghiamo la nostra lealtà”.

”Ed è talmente semplicistico paragonare la mole e la complessità dei progetti della città ospitante con qualunque eventuale piccolo progetto di mera riqualificazione altrove, che non desideriamo ulteriormente commentare il senso di talune frettolose e rancorose diffide. Il commissario di Governo ha il compito di aiutare tutti e far fare bella figura all’Italia e alla Puglia, nonostante tutte le sue dichiarazioni noi vogliamo sostenerlo, nel rispetto di ciò che dispone la legge, per il bene delle nostre comunità e della reputazione dei Giochi del Mediterraneo. Speriamo di non leggere altre cose poco utili e irriguardose nei confronti di Taranto, aspettiamo di ascoltare il Governo sul punto”, conclude Melucci.

