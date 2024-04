Taranto, cocaina nascosta nelle aiuole: arrestato 41enne

La Polizia ha arrestato un tarantino di 41 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti penali legati alla droga, è stato individuato dai Falchi della Squadra Mobile, che dopo alcuni giorni di osservazione hanno deciso di intervenire.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 41enne, notato per i suoi movimenti sospetti nel centro città, depositava dosi di stupefacente in alcune aiuole per poi recuperarle e cederle agli acquirenti. La Polizia ha bloccato l’uomo mentre tentava di prelevare un pacchetto di sigarette nascosto in un’aiuola utilizzata come spartitraffico.

Durante il controllo sono stati trovati 14 involucri contenenti circa 4 grammi di cocaina, oltre a un ulteriore involucro con circa 7 grammi della stessa sostanza, nascosto negli indumenti intimi. Inoltre, sono stati sequestrati 350 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’illegale attività di spaccio.

Successivamente, gli agenti hanno individuato un altro pacchetto di sigarette contenente due involucri di cocaina, nascosto sempre in un’aiuola. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto in carcere.

