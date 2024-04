Melucci, ‘Premio Alessandro Leogrande per celebrare Taranto’

“È con grande emozione e profondo rispetto che ci avviciniamo alla serata finale del premio di giornalismo narrativo dedicato alla memoria del nostro amato Alessandro Leogrande. Questo evento non è solo un momento di celebrazione della letteratura e del giornalismo d’inchiesta, ma anche un’occasione per ricordare e onorare il talento e l’impegno di uno dei figli più illustri della nostra città.” Lo dichiara il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, desidera ricordare uno dei più importanti eventi culturali che si terranno nel capoluogo ionico nell’arco di questo 2024. Come programmato dall’Amministrazione comunale, sabato 27 aprile il Teatro Fusco ospiterà la cerimonia di premiazione del libro che più richiama ed esalta i valori dell’attività professionale dello scrittore tarantino scomparso prematuramente alcuni anni fa.

“Alessandro, con il suo sguardo critico, ha saputo raccontare le storie del nostro tempo– ha continuato il primo cittadino-, dando voce a chi voce non aveva. Il suo lavoro rimane un faro di integrità e passione per tutti noi e per le nuove generazioni di giornalisti e scrittori che si affacciano al mondo della narrazione”.

“La serata finale, che la nostra Amministrazione è orgogliosa di aver organizzato, è un simbolo del nostro impegno a continuare il dialogo aperto da Alessandro, a promuovere la cultura e l’educazione attraverso la lettura, e a sostenere il giornalismo che indaga, che approfondisce, che non si accontenta di raccontare la superficie delle cose. La nostra città sta vivendo un periodo di trasformazione e rinnovamento e iniziative come questa sono fondamentali per costruire il futuro di Taranto, senza mai dimenticare le nostre radici e i nostri valori. È motivo di grande soddisfazione che il Comune abbia potuto contribuire a rendere possibile questo evento e sono certo che sarà una serata ricca di emozioni, di ispirazione e che difficilmente sarà dimenticata”.

Ideato e organizzato dall’associazione “Presìdi del libro” con il sostegno della Regione Puglia e di Edison Next, il Premio ha non solo lo scopo di rendere ancor più vivido il ricordo di Alessandro, ma anche di tributare il giusto riconoscimento a chi come lui, ha dedicato la propria passione ed il suo intelletto allo studio di temi civili ambientali e sociali partendo dalla città che lo ha visto nascere e che ha tanto amato.

