“Gli ultimi risvolti in seno all’amministrazione Melucci, semmai ce ne fosse bisogno, ci hanno fatto capire la confusione che regna sovrana nella coalizione del centrosinistra”. A dichiararlo, in una nota, è Francesco Battista, consigliere comunale di Taranto e segretario cittadino della Lega.

”Anche a livello comunicativo il centrosinistra dimostra di non avere le idee chiare perché in alcuni comunicati scrive che la giunta Melucci è a trazione centrodestra, in un altro, relativo alla questione del presidente del consiglio, dichiara che la maggioranza cambia il regolamento perché non ha 20 consiglieri necessari a revocare il presidente”, aggiunge Battista.

“Oggi apprendiamo invece che l’amministrazione Melucci si rafforza e passa a 18 consiglieri grazie all’ingresso in giunta di un esponente del Centrosinistra e cioè della consigliera Stefania Fornaro con delega assessorile all’ambiente e consequenziale ingresso in consiglio di Vittorio Mele, entrambi candidati con la lista Con del presidente Emiliano. È evidente quindi che il centrosinistra perde pezzi”, evidenzia.

”E non un dettaglio che la Fornaro esca da Con e il nuovo consigliere primo dei non eletti del movimento Emilianista decide di seguire la stessa strada. I veri sconfitti di questa nuova puntata della politica tarantina sono il cosiddetto campo largo che si restringe sempre più e il presidente della regione Michele Emiliano che non ha più nemmeno l’autorevolezza per far sì che due consiglieri comunali restino nel suo movimento”, sottolinea.

“Auspichiamo che questi nuovi ingressi nella giunta segnino un importante quanto necessario cambiamento di passo nell’azione amministrativa della giunta per affrontare le diverse sfide che attendono la nostra città in un momento così delicato”, conclude Francesco Battista.

