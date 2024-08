Taranto, cede paratia di un bacino di carenaggio in Arsenale

TARANTO – Prima un boato, poi un’enorme massa d’acqua che ha invaso l’area antistante il bacino di carenaggio “Ferrati” all’interno dell’Arsenale militare di Taranto. Ha ceduto una vecchia barcaporta, utilizzata L’acqua ha creato anche un insolito moto ondoso nel primo seno del Mar Piccolo sempre in coincidenza con il bacino. Nessuna grave conseguenza solo disagi per i militari in servizio nei pressi della struttura, e qualche attimo di apprensione per i cittadini residenti nella zona circostante. Inoltre pare che la Marina Militare avesse già in programma la sostituzione della struttura che ha ceduto



