Taranto: Cattivi odori al quartiere Tamburi, convocato tavolo tecnico

Dopo la richiesta effettuata dall’assessore Francesca Viggiano, Arpa Puglia ha convocato per il prossimo 4 agosto il tavolo tecnico previsto dalla legge regionale 32 del 2018, per definire le azioni da intraprendere per limitare il fenomeno delle emissioni odorigene che sta interessando il quartiere Tamburi da diversi mesi.

«Avevamo manifestato già la nostra solidarietà ai residenti – ha spiegato in una nota la titolare della delega all’Ambiente – la tempestiva risposta dell’agenzia regionale ci conforta sull’attenzione diffusa al problema, che merita approfondimenti e soluzioni. Saremo presenti alla riunione e offriremo il nostro contributo, come consueto, affinché i cittadini abbiano delle risposte certe. L’amministrazione Melucci, come fatto in occasione di vicende anche più complesse, non farà mancare le iniziative necessarie che, è bene ricordarlo, devono fondarsi su dati inequivocabili, a tutela di tutti gli attori coinvolti».

