Taranto: Capuano risponde alle critiche, ‘Visto? Non siamo morti’

( Di Lorenzo Ruggieri ) “È stata una delle partite più sofferte e belle della mia carriera. Ho rivisto il mio Taranto, una squadra operaia e umile. Il campo era ai limiti dell’impraticabilità, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Grazie ai cambi abbiamo tenuto alto il baricentro, a dimostrazione che le mie squadre non sono mai morte. Non vincevamo da diverso tempo, in settimana abbiamo avuto tanti infortuni, ma abbiamo disputato un gran secondo tempo. Non era facile affrontare questo Latina, un’ottima squadra molto aggressiva. Ora che ci siamo sbloccati sarà tutto più facile. Abbiamo vinto per noi stessi e tutta la gente di Taranto. Il gol di Boccadamo? Gli ho detto di allungare, sono molto contento per lui. È stato un acquisto voluto fortemente dal presidente, io non lo conoscevo. Restano tante partite, dobbiamo andare avanti così”. È l’analisi di Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, dopo il successo sul Latina. Il tecnico, in chiusura, si toglie qualche sassolino lanciando un messaggio a chi lo ha aspramente criticato in settimana dopo lo 0-0 con la Gelbison e il ko di Foggia: “Potrei dire che abbiamo perso le ultime due partite per due rigori inesistenti o che abbiamo più punti del girone d’andata, ma li lascio scrivere e suggerisco di schiacciare solo un po’ di limone sul riso…”.

DI DONATO: ‘RISULTATO NON GIUSTO, MA LO ACCETTIAMO’

“Non abbiamo letto bene la situazione nell’unico tiro in porta del Taranto. Eravamo in superiorità numerica e non siamo riusciti a buttare la palla fuori, al contrario loro sono stati bravi e hanno fatto gol. Nel primo tempo la partita è stata molto equilibrata, nel secondo non siamo stati bravi ad approfittare di alcuni palloni che vagavano in area. Risultato giusto? Se la traversa di Ganz fosse entrata, ora parleremmo di un’altra partita. Accettiamo il verdetto del campo e continuiamo a lavorare”.

