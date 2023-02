Monopoli: Pancaro, ‘Non ci è stato permesso di giocare a calcio’

Post gara lampo e anche un po’ polemico quello di Pippo Pancaro, che mette sotto accusa il terreno di gioco dello stadio “Rocchi”: “Faccio i complimenti alla Viterbese per la vittoria, ma sono in difficoltà nel commentare una partita che non c’è stata perché non si è giocato a calcio. Spero che chi di dovere prenda dei provvedimenti, non si può permettere lo svolgimento di una gara su un campo del genere. Eppure parliamo di Lega Pro, la terza serie italiana. Con questo non intendo sminuire i meriti della Viterbese, cui rinnovo i complimenti, ma non ci è stato permesso di produrre calcio. Abbiamo provato a produrre qualche giocata, ma era impossibile su quel terreno”.

