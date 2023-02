Potenza: Raffaele, ‘Se non cambiamo atteggiamento si fa dura’

”Nel calcio si può perdere, ma dopo aver lottato. Col Pescara non lo abbiamo fatto, la squadra era impaurita e in questi casi non è questione di moduli, schemi o altro. Dobbiamo ritrovare quella determinazione che ci ha permesso di scalare la classifica portandoci in una posizione che nonostante tutto ritengo ancora ottima per raggiungere l’obiettivo che ci ha chiesto la società. In caso contrario, se non si cambia atteggiamento la situazione diventa difficile. E poi, voglio capire cosa è successo in soli quattro giorni dopo l‘ottima prova di Crotone, dove non è facile per nessuno. Fragilità difensiva? In alcune partite non si nota, anzi sembra che la squadra stia sempre sul pezzo, in altre invece viene fuori in maniera evidente: vuol dire che dovremo lavorare molto anche sull’aspetto mentale”. Così Giuseppe Raffaele, tecnico del Potenza, dopo il pesantissimo ko di Pescara.

Condividi su...



Linkedin

email