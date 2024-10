Taranto, Cantieri di Puglia va avanti per lo yard Belleli

TARANTO – Il progetto di Cantieri di Puglia per la reindustrializzazione del sito ex Belleli va avanti. Anche se dovesse esserci bisogno di un secondo passaggio al Cis come spiega l’imprenditore Pasquale Di Napoli ai microfoni di Antenna Sud.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author