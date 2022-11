Condividi su...

Brutte notizie per Filip Raicevic. L’attaccante montenegrino resterà fuori per i prossimi sei mesi. A comunicare i tempi di recupero è il club rossoblu. Dopo le prime valutazioni effettuate dal dottor Giuseppe Volpe, medico sociale del club rossoblu, si è resa necessaria una risonanza magnetica, che ha evidenziato la rottura totale del tendine d’Achille della gamba sinistra: il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico di plastica ricostruttiva. I tempi di recupero stimati non saranno inferiori ai sei mesi. Raicevic si era infortunato nel corso della seduta di allenamento di giovedi 27 ottobre a seguito di uno scontro di gioco che lo costrinse a saltare l’impegno di campionato con il Giugliano.

Brutto infortunio anche Matteo Panattoni, che ha riportato, come riferisce il club rossoblu, “un trauma contusivo alla coscia sinistra con dislacerazione parziale del muscolo vasto esterno sinistro. L’ematoma è stato evacuato sul posto dal dottor Giuseppe Volpe che, a seguito di una risonanza magnetica ha stimato la prognosi in 40-60 giorni per cure fisioterapiche e riabilitazione in campo.