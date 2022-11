Condividi su...

LECCE – Alla vigilia della partita a Udine, mister Baroni in conferenza stampa ha parlato del prossimo match, facendo però prima una puntale premessa sulla squadra, come sta lavorano e gli obiettivi. Contro i friulani il tecnico giallorosso evidenzia che il modulo sarà lo stesso, mentre per gli uomini ci possono essere dei cambiamenti, specialmente in attacco, anche se magari non primo minuto.

Il video della conferenza stampa di mister Baroni

