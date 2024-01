Taranto, blitz della Polizia contro attività abusive: sequestri e sanzioni

Nel mirino della Polizia di Taranto sono finite diverse attività commerciali abusive.

In un recente intervento, la squadra amministrativa ha ispezionato un ristorante in zona San Vito durante una serata danzante con oltre 200 partecipanti, un dj e uno sfavillante spettacolo di luci. Dagli accertamenti, è emerso che il titolare non possedeva l’autorizzazione per l’attività di intrattenimento e il locale risultava carente in termini di sicurezza strutturale e uscite di emergenza. La Polizia ha sequestrato l’attrezzatura utilizzata, denunciando il titolare, al quale è stata comminata una multa di quasi 4mila euro.

La Squadra Amministrativa ha inoltre emesso un decreto di cessazione dell’attività per un circolo ricreativo di Via Minniti dopo l’arresto di un individuo coinvolto in presunto spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento del controllo, l’uomo aveva tentato di disfarsi di una pallina di carta, poi risultata contenere circa 4 grammi di hashish. Inoltre, all’interno del locale, in un mobiletto del bagno, è stata trovata una busta con 50 stecche di hashish del peso complessivo di 56 grammi circa.

In un’altra operazione, gli agenti hanno multato il presidente pro tempore per varie violazioni del TULPS, inclusa la gestione di apparecchi da intrattenimento non registrati, l’installazione di videogiochi senza autorizzazione e la somministrazione di alimenti e bevande in un contesto non riconosciuto dal Ministero dell’Interno.

I controlli sono stati estesi anche a un centro per scommesse e videolottery: l’attività è stata sospesa per 10 giorni a seguito della violazione della normativa che proibisce l’accesso ai minori.

Il Questore di Taranto ha dichiarato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare le attività abusive nel settore del Pubblico Spettacolo.

