Taranto avrà la sua area marina protetta

In un’epoca in cui la sostenibilità ambientale è al centro dell’agenda politica globale, l’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha adottato una decisione che incarna la visione e l’impegno della città verso il futuro.

La Giunta comunale ha deliberato l’istituzione di un’Area Marina Protetta (AMP) nelle acque del capoluogo ionico, in linea con il progetto “Ecosistema Taranto” e con l’obiettivo 14 “Vita sott’acqua” dell’Agenda 2030 ONU.

Il provvedimento, firmato in accordo con gli assessori Stefania Fornaro e Cosimo Ciraci, segue la direzione tracciata dalla Legge di Bilancio 2021, che ha riconosciuto l’importanza strategica delle Isole Cheradi e del Mar Piccolo, includendole tra le nuove aree marine di reperimento.

“La Giunta comunale conferma la sua attenzione verso le tematiche ambientali, rinnovando il sostegno all’iniziativa e impegnandosi a collaborare con le Direzioni e gli Uffici competenti per supportare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il gruppo di lavoro Ispra. È prioritario conservare e utilizzare in modo durevole mari e risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, ha dichiarato il sindaco Melucci.

L’assessore Fornaro ha aggiunto: “L’istituzione di un’Area Marina Protetta a Taranto è un atto di tutela ambientale e un segnale forte di una politica che guarda al futuro, valorizzando le risorse naturali come motore di sviluppo economico e sociale. Questo progetto pone Taranto come modello di riferimento nel Mediterraneo e oltre, garantendo nuove prospettive di sviluppo economico e sociale attraverso la conservazione della biodiversità marina e l’uso sostenibile delle risorse”,

