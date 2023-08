Taranto: Auto si ribalta sul Ponte Punta Penna

Incidente stradale all’alba di venerdì 11 agosto sul Ponte Punta Penna di Taranto, in direzione città. Per cause in fase di accertamento, una Polo Wolkswagen si è ribaltata. Si registrano feriti, ma, dalle prime informazioni, non sarebbero gravi. Sul posto la Polizia per i rilievi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp