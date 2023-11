Taranto: auto senza controllo si schianta contro guardrail, 1 ferito grave

Due feriti, di cui uno grave trasportato in ospedale in codice rosso. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 19 novembre a Talsano, borgata di Taranto. Il conducente di un’Alfa Romeo ha perso il controllo sbandando più volte e andando a sbattere prima contro lo spartitraffico, poi violentemente contro il guardrail. L’uomo alla guida, che ha riportato la peggio, è stato trasportato al SS. Annunziata in codice rosso, mentre la passeggera in codice giallo. Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

