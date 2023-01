Taranto: Assessore Ficocelli, ‘Ecco le priorità del mio mandato’

Riparte l’attività dell’assessorato ai Servizi Sociali, in piena continuità con gli obiettivi prefissati a inizio mandato dal sindaco Rinaldo Melucci. Tornata alla guida del welfare cittadino, Gabriella Ficocelli ha raccolto gli esiti del buon lavoro svolto dalla collega Luana Riso, specificando quali saranno le priorità del suo mandato.

«Daremo prioritariamente attuazione al “Piano sociale di zona” – ha spiegato l’assessore – con un impegno concreto sul progetto del “Dopo di noi” come richiesto espressamente dal sindaco Melucci: creeremo gli strumenti per assicurare un futuro sereno a tutte quelle persone con disabilità che non potranno più contare sui propri cari. Ma introdurremo anche una serie di progetti di prossimità per orientarci sempre più verso i cittadini, i loro bisogni e le fragilità”.

Una parte importante dei progetti finanziati con i fondi ex Ilva, inoltre, sarà attuata proprio dall’assessorato ai Servizi Sociali. Si tratta, in totale, di 12 progetti approvati nella passata consigliatura per un impegno complessivo di 20,5 milioni di euro.

«Ci impegneremo per una maggiore comunicazione e informazione sulle attività svolte – ha aggiunto Ficocelli, concludendo – e sui risultati ottenuti a breve, medio e lungo termine. Tutto ciò avverrà nel pieno coinvolgimento degli operatori del terzo settore, che sono il pilastro del mondo del sociale e sostengono le nostre iniziative».

