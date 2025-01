Taranto, Aqp: il dissalatore sul Tara s’ha da fare

BARI – Questo dissalatore s’ha da fare. Butta acqua sul fuoco delle polemiche – è proprio il caso di dirlo – acquedotto pugliese che nonostante il parere non favorevole delle amministrazioni locali e delle associazioni ambientaliste, tira dritto sulla decisione – insieme alla Regione – di realizzare il dissalatore sul fiume Tara, alle porte del capoluogo ionico. “La dissalazione è il futuro della Puglia al pari della risorsa per l’agricoltura fornita dai depuratori”, spiega la dg di Aqp, Francesca Portincasa che ci tiene a ribadire come l’obiettivo sia quello di “salvaguardare l’acqua per portare benessere, consentendo di crescere in un territorio carsico quasi del tutto privo di risorse idriche autonome”. E ricorda quando oltre un decennio fa la città di Taranto rimase senz’acqua dovendo fare ricorso alle autobotti: “Il tutto – dice – è a tutela del Tara e delle comunità”

