TARANTO – I Carabinieri di Taranto hanno deferito alla Procura dei Minori, per percosse, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio, un 17enne, ritenuto l’autore dell’aggressione ai danni di un anziano, avvenuta lo scorso 17 gennaio in un bus di linea. Tutto sarebbe scaturito per futili motivi.

Gli inquirenti, anche grazie ad accertamenti tecnici, sono riusciti ad identificare il presunto aggressore dell’ 88enne tarantino che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Dopo l’aggressione, l’autista del pullman, richiamato da alcuni viaggiatori, si è visto costretto a fermare la corsa per aprire le porte del mezzo al fine di far defluire i passeggeri e per prestare i primi soccorsi alla vittima. Nella circostanza, il giovane si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sia il personale del 118, che ha immediatamente prestato le cure mediche all’anziano, ed i Carabinieri di Taranto che hanno avviato le indagini.