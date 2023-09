Taranto: ‘A fuoco il supermercato’, ma è il sistema anti rapina

Momenti di tensione a Taranto nella serata di giovedì 28 settembre. Poco dopo le 20.00, alcuni passanti hanno lanciato l’allarme contattando i Vigili del Fuoco perché sembrava che il supermercato Famila di Viale Magna Grecia, una delle arterie più trafficate della città, stesse andando a fuoco. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, però, si sono resi conto che il fumo bianco e denso che fuoriusciva dai locali era stato sprigionato dal sistema anti rapina, che si è attivato autonomamente per cause da accertare. Si sono vissuti momenti di paura perché all’interno del supermercato c’erano ancora alcuni dipendenti intenti a riordinare la merce. Per loro solo tanto spavento.

