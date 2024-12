Taranto: 900.000 euro per digitalizzare oltre 25.000 pratiche edilizie

Il Comune di Taranto ha ottenuto un finanziamento di 900.000 euro nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per la digitalizzazione di oltre 25.000 pratiche edilizie, tra cui concessioni, permessi di costruire e autorizzazioni, attualmente conservate in oltre 700 metri lineari di documentazione cartacea.

Il progetto prevede la creazione di un archivio digitale e di una piattaforma integrata, che consentiranno la consultazione online dei documenti, riducendo i tempi di gestione e favorendo l’interoperabilità tra enti. «Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del nostro Comune, offrendo servizi più efficienti e digitali», ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci, sottolineando come l’iniziativa miri a migliorare l’accesso alla documentazione, garantire la sicurezza del patrimonio storico e proiettare la città verso il futuro.

L’intervento si inserisce nel quadro del progetto “Ecosistema Taranto”, una strategia integrata di transizione economica, ecologica ed energetica per una governance sostenibile dello sviluppo urbano. La digitalizzazione degli archivi edilizi, in questo contesto, rappresenta un tassello cruciale per promuovere innovazione ed efficienza nei servizi offerti a cittadini e professionisti.

Grazie a questa iniziativa, Taranto potrà garantire un accesso più rapido e sicuro alla documentazione, tutelare il patrimonio storico e facilitare l’interazione tra cittadini, imprese e amministrazione comunale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e modernizzazione del territorio.

