Taranto, 75enne si cala in un pozzo. I Vigili del Fuoco lo salvano

TARANTO – Si cala nel pozzo della propria abitazione e resta incastrato ad una profondità di circa 15 metri, prima di essere salvato dal tempestivo intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco in servizio al Porto. E’ quanto è avvenuto nella mattina di martedì 5 settembre in una villa di via Vignola a Talsano, borgata di Taranto.

L’uomo, un 75enne, si sarebbe fidato di una scala artigianale per la discesa, restando poi incastrato all’interno del cunicolo. Immediato il soccorso dei Vigili del Fuoco che hanno imbragato l’uomo e lo hanno riportato fuori con la tecnica SAF (Speleo-Alpino-Fluviali).

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che avrebbero constatato le buone condizioni generali dell’uomo.

FOTO FRANCESCO MANFUSO

