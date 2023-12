Taranto, 60enne arrestato per spaccio di droga

I Carabinieri di Taranto, durante un’operazione volta a contrastare lo spaccio di droga, hanno arrestato un uomo di sessant’anni. La casa, nei pressi del quartiere Salinella, era stata segnalata da alcuni residenti per il sospetto movimento continuo. Dopo aver individuato l’appartamento, gli investigatori hanno fatto irruzione e trovato circa settanta grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. La droga è stata mandata al laboratorio dei Carabinieri di Taranto per ulteriori analisi. L’uomo arrestato, sebbene sia presunto innocente fino alla sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

