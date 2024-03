Taranto, 60 donne al MarTA nel tour offerto da Ninfole

Pubblico e privato insieme per promuovere cultura in occasione del prossimo 8 marzo. Ha queste premesse l’iniziativa che Ninfole ha programmato per l’8 marzo, giornata tradizionalmente legata alla riflessione sui diritti delle donne.

“Gli strumenti di emancipazione femminile non hanno bisogno solo di dibattiti, ma hanno bisogno anche di pratiche in grado di abbattere pregiudizi e promuovere formazione e competenze: mcrediamo che le politiche di genere debbano basarsi anche sull’accessibilità e sul grado di partecipazione delle donne alla fruizione culturale del territorio”, dice Rossella Ninfole, presidente della Ninfole Spa.

Così Ninfole sceglie questa volta di invitare le donne al Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA.MIl biglietto lo mette il MIC, che nella Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, concede l’ingresso gratuito in tutti i musei e parchi archeologici nazionali, ma il servizio di visita guidata a tutta la collezione del MArTA, la offre proprio Ninfole.

Venerdì 8 marzo, negli slot di orario delle 16.00 e poi delle 17.00, l’offerta è rivolta a 60 donne (30 + 30) che una volta accolte nelle Sale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto saranno accompagnate da guide esperte in un viaggio nel tempo, dalla Preistoria, alla civiltà greca e romana, fino alla Taranto tardo-medievale.

“Il MArTA, oltre al suo nome, ha storie avvincenti e appassionanti con protagoniste femminili di rilievo – aggiunge Rossella Ninfole -: dalle Veneri di Parabita, ai tesori della principessa dauna Opaka, fino ai miti alle donne mitologiche che raccontano la natura umana dell’altra metà del cielo. 20 mila anni di storia e storie che possono ancora oggi essere di insegnamento e ispirazione per le donne di oggi e di domani”.

“Ma siamo un’azienda e pensiamo, come testimoniano centinaia di ricerche di mercato, siano significative le ricadute economiche sul territorio di ogni euro investito in cultura, che genera valore sociale, culturale e di mercato. Se cresce il territorio cresciamo tutti”, conclude Rossella Ninfole.

Le donne che volessero approfittare del tour del MArTA offerto da Ninfole devono registrare il loro nominativo inviando un messaggio sulle pagine social della più antica torrefazione di Puglia. Su Facebook e su Instagram basta cercare “Caffè Ninfole”, oppure inviare una mail a marketing@ninfole.it

Le richieste di partecipazione dovranno essere corredate da un documento di identità e saranno confermate fino ad esaurimento posti.

