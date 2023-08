Taranto: moto contro auto a Talsano, uomo in codice rosso

TARANTO – Ancora un incidente stradale tra una motocicletta e un’automobile nel pomeriggio di martedì 29 agosto nella borgata di Talsano (Taranto). Intorno alle 16.30, uno scooter ha impattato contro un’auto all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e via Madonna delle Grazie. Il guidatore della moto è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale SS. Annunziata dopo il rapido intervento dei sanitari del 118. Intervenuta anche la Polizia Locale per stabilire la dinamica del sinistro.

