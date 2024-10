Surbo: minaccia l’ex convivente, lei lo fa arrestare

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni di Surbo, in provincia di Lecce, con l’accusa di violenza verbale e minacce nei confronti della sua ex convivente. La donna, che ha sporto denuncia alla caserma locale, ha riferito di aver subito ripetute aggressioni verbali e intimidazioni dall’ex compagno, che avrebbe anche espresso l’intenzione di diventare violento verso il presunto nuovo compagno della vittima. L’arresto è avvenuto su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Lecce, accogliendo la richiesta della procura.

