Lecce, rocambolesco inseguimento notturno dopo furto d’auto

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre, due pattuglie della Polizia sono intervenute in via Gianmatteo a seguito della segnalazione di un’auto sospetta. Sul posto, dopo un’accurata perlustrazione, gli agenti hanno individuato un’Audi A6 SW bianca seguita da una Citroen C3. Alla vista delle volanti, i veicoli si sono dati alla fuga, dando vita a un rocambolesco inseguimento.

La corsa è terminata nei pressi dell’imbocco della Tangenziale EST, quando il conducente della Citroen, ormai braccato, è sceso dalla vettura e si è lanciato nell’Audi bianca, che è ripartita a tutta velocità, facendo perdere le sue tracce.

Dagli accertamenti, è emerso che la Citroen era stata rubata poco prima in via Monti. All’interno dell’auto abbandonata, sono state rilevate ammaccature tra il tetto e lo sportello lato guida, oltre a segni di manomissione al blocchetto di accensione. Tra i sedili anteriori, la Polizia ha trovato una radio ricetrasmittente e una torcia nera, probabilmente usate per le comunicazioni durante il furto. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati e verranno analizzati per individuare eventuali impronte digitali o tracce biologiche riconducibili ai ladri.

