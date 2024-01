Strade, ambiente e sicurezza: il 2023 della polizia metropolitana di Bari

BARI – Controlli per la sicurezza stradale, in materia ambientale e attività di protezione civile con interventi e sanzioni raddoppiati nel corso del 2023. Per la Polizia metropolitana di Bari, guidata dal comandante Maria Centrone, l’anno appena trascorso ha portato all’identificazione di circa 4.100 persone responsabili di illeciti amministrativi e penali. Attenzione particolare è stata rivolta alla prevenzione, contrasto e repressione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti sulle strade provinciali attraverso l’installazione di 20 fototrappole con 50 contestazioni rilevate tra violazioni amministrative e illeciti. Sono stati circa 350 i controlli che hanno riguardato attività commerciali, compresi 14 frantoi oleari, e mezzi pesanti con la contestazione di 120 sanzioni amministrative.

La Polizia metropolitana è impegnata, inoltre, nel presidio dei circa 1.600 chilometri di strade metropolitane. Effettuati circa 8.000 controlli sui veicoli elevando 3.800 verbali attraverso l’utilizzo anche del “targa system”. Tra le violazioni più frequenti c’è la mancata revisione e assicurazione dei veicoli, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, il mancato possesso di patenti e l’utilizzo di apparecchi cellulari durante la guida con 379 veicoli sequestrati e 107 confiscati.

Durante tutto l’anno 2023 la Polizia metropolitana è intervenuta in situazioni di criticità dovute alle avverse condizioni climatiche che hanno riguardato sia il piano emergenza neve, sia il piano esodo estivo. In particolare, è stato garantito il presidio dello svincolo l’“Assunta” sulla statale 16 con la strada provinciale 212.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author