Bari, appartamento in fiamme in centro: evacuati dai balconi

BARI – Fiamme nella notte in via Petroni, tra via Montello e via Laterza, al quartiere Carrassi di Bari. Un incendio è divampato da un appartamento al civico 14. Una quindicina di persone sono state evacuate dai balconi con l’aiuto delle autoscale dei vigli del fuoco intervenuti con cinque squadre. I vigili hanno impiegato un’ora e mezza per domare le fiamme: l’allarme poco dopo la mezzanotte. Non ci sono feriti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author