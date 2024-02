Stornara (FG) –

Nel lanciare immediatamente l’allarme, i colleghi operai hanno provato a salvare Francesco Albanese tirandolo fuori dal cumulo di terra che lo aveva travolto, tanto che i soccorritori del 118 lo hanno trovato con il volto fuori dal terreno. Proseguono serrate le indagini dei Carabinieri per far luce su quanto accaduto intorno alle 12 del 27 febbraio a Stornara, in zona Contessa, ed accertare eventuali responsabilità in merito alla morte del 23 enne, deceduto mentre era impegnato nei lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione in un’azienda agricola.

